Felix Kästle/dpa Der ZF-Konzern habe die Belegschaft jahrelang »hingehalten«, im Herbst 2023 folgten Schließungsankündigungen (Friedrichshafen, 12.5.2020)

Schockierendes vom ZF-Konzern: Die Beschäftigten des viertgrößten Automobilzulieferers der Welt befürchten die Kürzung von bis zu 18.000 Stellen »in den nächsten sechs Jahren«, wie Gesamtbetriebsratschef Achim Dietrich am Mittwoch erklärte. An vielen Standorten im Bundesgebiet könnten Entlassungen anstehen, bereits Ende 2023 hatte der ZF-Vorstand die Schließung zweier Standorte verkündet.

Ein Konzernsprecher erklärte am Donnerstag auf jW-Anfrage, solche »Spekulationen über extreme Szenarien« würden »auch dann nicht kommentiert, wenn sie auf Annahmen basieren, die längst überholt sind«. Die Zeppelin-Stiftung – Stiftungsträger ist die Stadt Friedrichshafen – als Mehrheitseigentümerin des Zulieferers erklärte, »um unsere Verantwortung« zu wissen, wollte sich »zu den Spekulationen« aber ebenfalls nicht äußern.

»Es handelt sich um Szenarien, die uns vorgestellt wurden und mit denen wir arbeiten müssen«, erklärte ein Sprecher des Gesamtbetriebsrats gleichentags im jW-Gespräch. Im Anschluss an den 2020 geschlossenen »Zukunftstarifvertrag« seien von der Konzernspitze Perspektiven für die Standorte in der BRD in Aussicht gestellt worden. Stattdessen sei man aber »hingehalten« worden, bis der Vorstand im vergangenen Herbst die Schließung der ZF-Standorte in Eitorf und Gelsenkirchen-Schalke verkündete. Nach einer Betriebsversammlung hätten sich daher am Mittwoch rund 3.000 Kolleginnen und Kollegen an einer Kundgebung vor der Konzernzentrale beteiligt.

Mit 54 Betriebsräten aus dem gesamten Konzern sei das weitere Vorgehen in einer Sitzung am Donnerstag diskutiert worden, Verhandlungen mit der Konzernspitze habe es noch nicht gegeben. Anstelle von Schließungen und Stellenabbau brauche es »konkrete Zielbilder für Produkte und Fertigung«, die Beschäftigten und Standorten »eine Zukunft im Konzern sichern«, so der Betriebsratsprecher im jW-Gespräch.

Die Unternehmensberatung McKinsey – für die laut Handelsblatt vom Donnerstag neben ZF-Vorstand Holger Klein auch -Personalvorständin Lea Corzilius und -Strategiechefin Graciana Petersen zuvor tätig waren – berate den Vorstand über Verlagerung in sogenannte Niedriglohnländer, »besser bekannt als BCC« (»Best Cost Countries« im Unternehmersprech), hatte der Betriebsrat am Mittwoch kritisiert.

Es gehe um »Best Cost Locations«, hieß es dazu aus der ZF-Pressestelle gegenüber jW. Diese könnten »auch in Deutschland sein«, sollten »die Rahmenbedingungen stimmen und die Wettbewerbsfähigkeit gegeben« sein. Man wisse, »dass allein die Transformation zur E-Mobilität Beschäftigung kosten wird«. Von der Politik wünsche sich der Konzern »stabile und verlässliche Rahmenbedingungen«: Investitionsentscheidungen seien »unabhängig von der Eigentümerstruktur und maßgeblich an der Wettbewerbsfähigkeit der Standorte orientiert«.

Man sei in Sorge um »gute Industriearbeitsplätze«, erklärte die erste IG-Metall-Bevollmächtigte für Friedrichshafen, Helene Sommer, im jW-Gespräch. Der ZF-Konzern sei breit aufgestellt und habe früh »in Zukunftsprodukte investiert«. Es zeige sich, »dass durch die Transformation Wertschöpfung verloren geht«. Die Verlagerung »in Niedriglohnländer« zu verhindern sei daher »zentral« – bei der Schaffung von neuen Produkten stelle sich die Frage, »welche an welchem Standort?«.