Julian Stratenschulte/dpa

Den 1966 von der UN zum Internationalen Tag gegen Rassismus ausgerufenen 21. März haben Menschen am Donnerstag bundesweit zum Anlass für Kundgebungen genommen. In Hannover kamen Hunderte unter dem Motto »Menschenrechte für alle« im Stadtzentrum zusammen (Foto), darunter Beschäftigte der Arbeiterwohlfahrt (AWO) sowie Teilnehmende von Integrationskursen, wie der Sender Sat.1 berichtete. Das Datum geht zurück auf das Massaker südafrikanischer Polizisten vom 21. März 1960 an 69 Schwarzen, die gegen das damalige Apartheidregime demonstriert hatten. (jW)