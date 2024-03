Karlsruhe ermittelt in TAURUS-Abhöraffäre

Karlsruhe. Der Generalbundesanwalt (GBA) wird in der Affäre um das im Februar abgehörte und veröffentlichte Gespräch deutscher Offiziere zu Einsatzmöglichkeiten von TAURUS-Marschflugkörpern in der Ukraine aktiv. Die Behörde in Karlsruhe habe wegen des Verdachts auf »geheimdienstliche Agententätigkeit« in dem Zusammenhang ein Ermittlungsverfahren eingeleitet, wie Spiegel unter Berufung auf eine Sprecherin am Mittwoch berichtete. Das Verfahren läuft demnach gegen unbekannt, man gehe allerdings davon aus, dass russische Geheimdienste hinter der mutmaßlichen Abhöraktion steckten. (jW)