Ukraine erhält erste Tranche von 50-Milliarden-Hilfen

Brüssel. Die EU hat der Ukraine eine erste Tranche der Wirtschaftshilfen im Umfang von 50 Milliarden Euro über vier Jahre ausgezahlt. EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen gab die Zahlung von 4,5 Milliarden Euro am Mittwoch in Brüssel bekannt. Der ukrainische Regierungschef Denis Schmigal forderte bei seinem Besuch einer Sitzung des EU-Assoziationsrats, eingefrorene russische Vermögen im Volumen von rund 200 Milliarden Euro »vollständig zu beschlagnahmen« und an die Ukraine weiterzugeben. Der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell schlug vor, die jährlichen Zinsgewinne von rund drei Milliarden Euro zu 90 Prozent für Waffen und Munition, zu zehn Prozent in die Verteidigungsindustrie und den Wiederaufbau des Landes zu investieren. Das Thema ist Gegenstand des zweitägigen Gipfeltreffens der EU-Staats- und Regierungschefs ab diesem Donnerstag. (Reuters/dpa/jW)