Jemen: Luftangriffe auf Ziele der Ansarollah

Sanaa. Kampfjets der im Roten Meer stationierten US-amerikanischen und britischen Streitkräfte haben am Montag zehn Luftangriffe auf Ziele der Ansarollah in der jemenitischen Hafenstadt Hodeida geflogen, wie Agenturen am Dienstag berichteten. Die Bombardements seien laut Augenzeugen »schwer« gewesen. Nach Angaben des US-Zentralkommandos (Centcom) auf der Plattform X habe es sich um einen »Akt der Selbstverteidigung« gehandelt. Es seien Raketen und Drohnen der Ansarollah zerstört worden, die den internationalen Schiffsverkehr bedrohten. Die Ansarollah wollen mit ihrer Seeblockade ein sofortiges Ende des Kriegs in Gaza durchsetzen. (Xinhua/AFP/jW)