Italien: Rettungsschiff wieder frei

Crotone. Ein italienisches Zivilgericht hat die Festsetzung des Rettungsschiffs der deutschen Hilfsorganisation SOS Humanity aufgehoben. Der zuständige Richter in der süditalienischen Stadt Crotone befand die Festsetzung der »Humanity 1« durch die Behörden nach seiner vorläufigen Beurteilung am Montag für nicht rechtens, wie die Hilfsorganisation am Dienstag mitteilte. Das Schiff war nach der Rettung von 77 Schiffbrüchigen im Hafen von Crotone angekommen und für eine Dauer von 20 Tagen festgesetzt worden, weil die Besatzung bei ihrem Einsatz angeblich gegen Verfahrensregeln verstoßen hatte. (dpa/jW)