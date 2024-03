Pjöngjang: Neue Waffen vorgestellt

Pjöngjang. In Anwesenheit von Staatschef Kim Jong Un hat die Armee der Demokratischen Volksrepublik Korea am Montag erneut Waffen getestet. Dabei seien »neu ausgerüstete, besonders große« Raketenwerfer vorgestellt worden, wie die Agentur KCNA am Dienstag mitteilte. Die Raketen könnten auch taktische Nuklearsprengköpfe tragen. Die Übung kann als Warnung an Südkorea verstanden werden, wo am Montag US-Außenminister Antony Blinken zu einem Besuch weilte. Am Donnerstag hatten Südkorea und die USA ihr gemeinsames Manöver »Freedom Shield« beendet, das von Pjöngjang als Provokation gewertet wurde. (AFP/jW)