Gefechte zwischen Afghanistan und Pakistan

Kabul. Nach einem pakistanischen Luftangriff auf Afghanistan, der in der Nacht auf Sonntag mehrere Todesopfer forderte, haben sich Einsatzkräfte beider Länder heftige Auseinandersetzungen geliefert. Nach Angaben der in Afghanistan herrschenden Taliban wurden die Kämpfe am Dienstag bereits wieder eingestellt. Laut dem afghanischen Verteidigungsministerium hatten afghanische Grenztruppen als Vergeltung für den Luftangriff pakistanische Militärposten entlang der Grenze mit »schweren Waffen« beschossen – beide Seiten berichteten zudem von grenzüberschreitenden Scharmützeln. (AFP/jW)