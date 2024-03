UN-Generalsekretär »beunruhigt« über Myanmar

New York. UN-Generalsekretär António Guterres hat sich »beunruhigt über Berichte zu anhaltenden Luftangriffen des Militärs« in Myanmar gezeigt, wie ein Sprecher am Montag (Ortszeit) erklärte. Bei einem Luftangriff auf die Ortschaft Thar Dar waren in der Nacht zu Montag (Ortszeit) mindestens 20 Menschen getötet worden. Aufgrund der Kämpfe im Bundesstaat Rakhaing sind in den vergangenen Monaten Zehntausende Menschen geflohen. 2017 hatte das Militär dort Hunderttausende Angehörige der muslimischen Minderheit der Rohingya zur Flucht nach Bangladesch gedrängt. Seit das Militär 2021 in einem Putsch an die Macht gelangte, befindet sich das Land im Bürgerkrieg. (AFP/jW)