Deutsche Bahn und GDL verhandeln wieder

Berlin. Nach zwei weiteren Streiks der Lokführergewerkschaft GDL innerhalb von zwei Wochen verhandeln beide Seiten in dem seit Monaten schwelenden Tarifkonflikt wieder miteinander. »Beide Parteien sind zuversichtlich, in der nächsten Woche ein Ergebnis mitteilen zu können«, teilte die Deutsche Bahn (DB) am Sonnabend in Berlin mit. Die GDL sehe bis dahin von weiteren Streiks ab. »Bei vielen Themen wurde eine Verständigung erreicht«, hieß es seitens der DB. Die Verhandlungen finden laut Mitteilung hinter verschlossenen Türen statt. Über den weiteren Verhandlungsstand sei Stillschweigen vereinbart worden. (dpa/jW)