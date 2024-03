Protestcamp: Streit um Auflagen

Grünheide. Die Aktivisten des Protestcamps gegen den geplanten Ausbau der Tesla-Fabrik in Grünheide erwarten weiteren Zulauf, sagte eine Sprecherin der Initiative »Tesla stoppen« am Sonntag. Die Anmeldedauer der Versammlung ist noch bis zum Donnerstag bestätigt, allerdings unter strengen Auflagen. Laut Brandenburgs Innenminister Michael Stübgen (CDU) sollten die Baumhäuser im Camp bis Montag zurückgebaut werden. Doch die neuen Auflagen müssten vorerst nicht erfüllt werden, sagte ein Sprecher des Verwaltungsgerichts Potsdam am Sonnabend nachmittag. Das gelte so lange, bis über den Eilantrag der Aktivisten endgültig entschieden sei. Damit sei am Montag zu rechnen. (dpa/jW)