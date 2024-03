TAURUS: Debatte um »Geheimnisverrat«

Berlin. Nach der Veröffentlichung von Details aus geheimen Beratungen des Verteidigungsausschusses zu TAURUS-Marschflugkörpern hat Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) sich für Aufklärung ausgesprochen. »Geheimnisverrat ist etwas, das nicht stattfinden darf«, sagte der SPD-Politiker am Sonnabend in Brandenburg. Hintergrund ist ein Bericht des Nachrichtenportals ­T-online, der den geheimen Teil der Sondersitzung des Bundestagsausschusses thematisiert. Demnach sprach Bundeswehr-Generalinspekteur Carsten Breuer dort am vergangenen Montag über technische und operative Verfahren zur Zielsteuerung bei TAURUS-Marschflugkörpern. (dpa/jW)