Ex-RAF-Mitglied: Protest in Vechta

Vechta. Am Sonntag sind rund 50 Menschen dem Aufruf zu einer Solidaritätsdemonstration für die im Frauengefängnis Vechta inhaftierte Daniela Klette gefolgt, der Mitgliedschaft in der Roten Armee Fraktion (RAF), mehrere Anschläge und Beschaffungskriminalität vorgeworfen werden. Teilnehmer der Veranstaltung beschrieben das Polizeiaufgebot gegenüber jW als »einschüchternd«. Die örtliche CDU hatte zu einer Gegendemonstration aufgerufen. An der Veranstaltung unter dem Motto »Nein zu Terror! Nein zu Gewalt! Keine Solidarität für Täter« beteiligten sich laut Polizei circa 135 Menschen. Am 9. März hatten sich in Berlin rund 600 Menschen an einer Demonstration für untergetauchte und inhaftierte RAF-Mitglieder beteiligt. (dpa/jW)