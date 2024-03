EU investiert Milliarden Euro in Ägypten

Kairo/Brüssel. Die Europäische Union (EU) will ihre Zusammenarbeit mit Ägypten erheblich ausbauen und stellt dem wirtschaftlich angeschlagenen Land bis Ende 2027 Finanzhilfen in Höhe von rund 7,4 Milliarden Euro in Aussicht. Die Unterstützung in Form von Krediten und Zuschüssen soll Teil einer neuen »strategischen Partnerschaft« sein, wie die EU-Kommission am Sonntag anlässlich eines Spitzentreffens von EU-Vertretern mit Ägyptens Präsident Abdel Fattah Al-Sisi in Kairo mitteilte. Bei der »Partnerschaft« wird es den Planungen zufolge um den Ausbau der Zusammenarbeit beim Grenzregime gen europäisches Festland gehen, aber auch um wirtschaftliche und politische Kooperation. Ägypten steckt derzeit in einer schweren Wirtschaftskrise. Sehr viele Menschen haben mit einer Inflationsrate von 35 Prozent sowie einer hohen Erwerbslosigkeit zu kämpfen. (dpa/jW)