Schwimmendes LNG-Terminal erreicht Stade

Stade. In Stade ist am Freitag das fünfte von bundesweit sechs schwimmenden Terminals für Flüssigerdgas (LNG) eingelaufen. Wie der Landkreis mitteilte, ging das Spezialschiff »Energos Force« im Stader Energiehafen vor Anker. Das Terminal war demnach von einem großen Polizeiaufgebot begleitet kurz nach Mitternacht in die Elbmündung eingelaufen. Ein Sprecher der bundeseigenen Betriebsgesellschaft Deutsche Energy Terminal (DET) erklärte, ein weiteres Terminal solle in den kommenden Monaten in Wilhelmshaven in Betrieb gehen. (dpa/jW)