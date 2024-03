»From the river to the sea« führt zu Durchsuchung

Berlin. Laut einer gemeinsamen Mitteilung von Berliner Polizei und Staatsanwaltschaft ist am Freitag morgen die Wohnung einer Frau in Berlin-Tempelhof wegen des Vorwurfs der Verwendung von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen durchsucht worden. Der 41jährigen wird demnach vorgeworfen, seit Oktober 2023 in vier Fällen über soziale Netzwerke »strafbare Inhalte« mit Bezug zu Hamas und Gazakrieg veröffentlicht zu haben, darunter die Parole »From the river to the sea«. Die Frau wurde zur »Durchführung erkennungsdienstlicher Maßnahmen« vorläufig festgenommen und anschließend wieder entlassen. (jW)