Weniger Emissionen von Treibhausgas in BRD

Berlin. Die Treibhausgasemissionen der Bundesrepublik sind 2023 deutlich zurückgegangen. Wie das Bundesumweltamt am Freitag auf Basis vorläufiger Daten mitteilte, nahmen diese im Vergleich zum Vorjahr um 10,1 Prozent – so stark wie seit 1990 nicht mehr – ab. Die Klimaziele der BRD seien angesichts der Daten »in Sicht«, hatte Behördenchef Dirk Messner dazu erklärt. Umweltverbände kritisierten, für die Emissionszahlen seien zu großen Teilen deutliche Produktionsrückgänge in der energieintensiven Industrie verantwortlich. Die BRD müsse die Reduktion von Treibhausgasen noch konsequenter verfolgen. (AFP/jW)