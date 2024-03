Warnstreiks bei der Postbank

Berlin. Verdi hat die Beschäftigten der Postbank bundesweit zu Warnstreiks an diesem Freitag und Sonnabend aufgerufen. Damit wolle Verdi den Druck vor der dritten Verhandlungsrunde am kommenden Montag erhöhen, erklärte Verhandlungsführer Jan Duscheck am Donnerstag. Am Donnerstag fanden demnach gegen Mittag in fast allen Betrieben Betriebsversammlungen und Protestaktionen statt. (AFP/jW)