Schweiz: Anklage gegen syrischen Politiker

Bern. Die Schweizer Bundesanwaltschaft hat am Dienstag Anklage gegen den ehemaligen syrischen Vizepräsidenten und Exmilitär Rifaat Al-Assad erhoben, wie die Zeitung Der Bund am gleichen Tag mitteilte. Die Justiz wirft dem Onkel des amtierenden syrischen Präsidenten Baschar Al-Assad Verbrechen gegen die Menschheit und Kriegsverbrechen vor. Es geht dabei um Taten aus dem Jahr 1982, als in der Stadt Hama ein Aufstand der Muslimbruderschaft brutal niedergeschlagen wurde. Die Anwaltschaft hatte das Verfahren schon 2013 eröffnet, als sich Rifaat Al-Assad in der Schweiz aufhielt und als Vertreter der syrischen Opposition darstellte. (jW)