Zypern: Hunderte Geflüchtete gerettet

Nikosia. Die Küstenwache der EU-Inselrepublik Zypern hat allein am Montag 458 Schiffbrüchige geborgen. Die Menschen seien an Bord von sechs Booten aus dem Libanon eingetroffen, sagte ein Polizeisprecher in Zyperns Rundfunk am Dienstag. Unter den Geretteten seien auch zahlreiche unbegleitete Minderjährige gewesen, hieß es. Die meisten Menschen stammten aus Syrien und dem Libanon. Alle Schutzsuchenden seien in einem Lager westlich der Hauptstadt Nikosia untergebracht worden, teilten die Behörden mit. (dpa/jW)