Moldau: Protest gegen Wahlbüros

Chișinău. Die Republik Moldau wirft Russland wegen dessen geplanter Einrichtung mehrerer Wahllokale in der Region Transnistrien Völkerrechtsbruch vor, wie aus einer Erklärung des Außenministeriums in Chișinău vom Dienstag hervorgeht. Der russische Botschafter Oleg Wasnezow nannte den formalen Protest unbegründet. Es gehe lediglich darum sicherzustellen, dass russische Bürger an der russischen Präsidentschaftswahl Ende der Woche teilnehmen könnten. Die Behörden in Moldau hatten zunächst der Einrichtung eines Wahllokals in der Botschaft in Chișinău zugestimmt. (Reuters/jW)