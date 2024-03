Vietnam: Premier besuchte Neuseeland

Hanoi. Vietnams Premier Pham Minh Chinh ist am Dienstag von einem zweitägigen Besuch in Neuseeland nach Hanoi zurückgekehrt. Zuvor war er in Australien. In Gesprächen mit Premierminister Christopher Luxon und Vertretern von Unternehmen ging es, wie schon vorher in Canberra, um die Vertiefung der strategischen Partnerschaft in Politik, Wirtschaft und um Investitionen vor allem in Wissenschaft und Technologie, berichtete Vietnam News Agency. Auf einer gemeinsamen Pressekonferenz erklärten beide Regierungschefs, damit zum Wohle beider Völker für Frieden, Stabilität und Entwicklung in der Region und der Welt beitragen zu wollen.