Venezuela: Maduro ist Präsidentschaftskandidat

Caracas. Venezuelas Staatschef Nicolás Maduro ist von der Parteibasis als Präsidentschaftskandidat ausgewählt worden und wird sich am 28. Juli um eine dritte Amtszeit bewerben. Das teilte der Vizevorsitzende der Vereinigten Sozialistischen Partei Venezuelas (PSUV), Diosdado Cabello, am Montag (Ortszeit) per X mit. An landesweiten Vorabstimmungen der Regierungspartei hätten mehr als 4,2 Millionen Menschen teilgenommen. Im vergangenen Jahr hatten sich Vertreter von Regierung und Opposition darauf geeinigt, die Wahlen im zweiten Halbjahr 2024 unter der Kontrolle internationaler Beobachter abzuhalten. (AFP/jW)