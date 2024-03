Kein Frieden in Gaza in Sicht

Doha. Das Golfemirat Katar bemüht sich weiter um einen Waffenstillstand zwischen der palästinensischen Organisation Hamas und Israel im Gazakrieg. Außenamtssprecher Madschid Al-Ansari sagte am Dienstag in Doha: »Wir hoffen immer noch, eine Einigung zu erzielen, um eine Deeskalation sicherzustellen, aber die Situation ist sehr kompliziert.« Derzeit könne er keinen Zeitrahmen nennen. Man sei noch weit entfernt von einer Einigung. »Wir sehen nicht, dass sich beide Seiten auf eine Sprache einigen können«, so Al-Ansari. Unterdessen hat am Dienstag ein erstes Schiff mit 200 Tonnen Nahrungsmitteln für Gaza den Hafen von Larnaka auf Zypern verlassen. Nach UN-Schätzungen ist ein Viertel der Bevölkerung des Küstenstreifens vom Hungertod bedroht, die auf dem Seeweg erwartete Hilfe reicht nicht einmal aus, den Bedarf eines Tages zu decken. (dpa/Reuters/jW)