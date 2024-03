Al-Qaida-Anführer im Jemen tot

Sanaa. Der Ableger der dschihadistischen Al-Qaida im Jemen hat den Tod seines Anführers Khalid Al-Batarfi bekanntgegeben. In einem Video, das die Gruppe am Sonntag (Ortszeit) in sozialen Netzwerken teilte, wurde der Verstorbene in einem Leichentuch gezeigt. Über die Todesumstände wurde nichts gesagt. Al-Batarfi stand vier Jahre an der Spitze des Al-Qaida-Ablegers auf der Arabischen Halbinsel. Die USA führten ihn auf ihrer sogenannten Terrorliste und hatten eine Belohnung von fünf Millionen US-Dollar (knapp 4,6 Millionen Euro) auf Al-Batarfi ausgesetzt. In dem Video wurde zugleich Saad bin Atif Al-Awlaki als neuer Anführer verkündet. Die sunnitischen Dschihadisten der Al-Qaida bekämpfen im Jemen sowohl die Regierung der schiitischen Ansarollah als auch den von Saudi-Arabien unterstützten »präsidialen Führungsrat«. (dpa/jW)