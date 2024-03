Wahl in Russland schon begonnen

Moskau. Mehr als 1,4 Millionen Wähler in 39 russischen Regionen haben bereits ihre Stimme bei der vorgezogenen Stimmabgabe im Rahmen der Präsidentschaftswahlen in Russland abgegeben. Das teilte die Vorsitzende der Wahlkommission, Ella Pamfilowa, laut der russischen Nachrichtenagentur TASS am Montag mit. Pamfilowa wies darauf hin, dass die vorzeitige Stimmabgabe vom 25. Februar bis zum 14. März in schwer zugänglichen und abgelegenen Gebieten, an Bord von Schiffen, die an den vorgesehenen Wahltagen auf See sein werden, und auf Militärstützpunkten, die weit von Bevölkerungszentren entfernt sind, stattfindet. Der Föderationsrat hat offiziell den 17. März 2024 als Termin für die Wahlen festgelegt. Die Wahl wird vom 15. bis 17. März 2024 stattfinden und damit die erste dreitägige Präsidentschaftswahl in der russischen Geschichte sein. (jW)