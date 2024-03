Haiti: BRD zieht Botschafter ab

Port-au-Prince. Wegen der anhaltenden Gewalt in Haiti hat der Botschafter der BRD den Karibikstaat verlassen. Er sei am Sonntag »aufgrund der sehr angespannten Sicherheitslage in Haiti gemeinsam mit Entsandten der EU-Delegation« in die benachbarte Dominikanische Republik ausgereist, sagte ein Sprecher des Auswärtigen Amtes am Abend zu dpa. Das Land teilt sich die Karibikinsel Hispaniola mit Haiti. Die dominikanische Zeitung Listín Diario hatte berichtet, der deutsche Botschafter und elf weitere Personen seien mit zwei Hubschraubern aus Haiti evakuiert worden. Zuvor war bekanntgeworden, dass das US-Militär am Wochenende einen Teil des Personals der US-Botschaft in Haiti evakuiert und die Sicherheitsvorkehrungen dort verstärkt hatte. Wie das US-Regionalkommando Southcom am Sonntag mitteilte, wurden nicht unbedingt erforderliche Mitarbeiter ausgeflogen. In Haiti war am Sonntag der Ausnahmezustand verhängt worden, nachdem es infolge eines Putschaufrufs und gewaltsamen Zusammenstößen zu einer Eskalation der Gewalt gekommen war. (dpa/jW)