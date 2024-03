Zardari als Präsident Pakistans vereidigt

Islamabad. In Pakistan ist Asif Ali Zardari am Sonntag als Präsident vereidigt worden. Damit tritt der 68jährige Zardari eine fünfjährige Amtszeit in der südasiatischen Atommacht an. Er ist Kovorsitzender der mitregierenden Pakistanischen Volkspartei (PPP). Zardari hatte sich bei der Abstimmung gegen seinen Konkurrenten Mahmood Khan Achakzai von der Oppositionspartei Tehreek-e-Insaf (PTI) des inhaftierten Expremierministers Imran Khan durchgesetzt. Die PTI wirft dem mächtigen Militär Wahlfälschung vor und fordert die Freilassung inhaftierter Parteimitglieder. (dpa/jW)