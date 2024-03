Treuhandverwaltung für PCK-Werk verlängert

Berlin. Der Bund verlängert die Treuhandverwaltung der Anteile des russischen Energiekonzerns Rosneft an der Raffinerie Schwedt. Damit behalte die Bundesnetzagentur weiterhin die Kontrolle über Rosneft Deutschland und damit auch über die jeweiligen Anteile in den drei Raffinerien PCK Schwedt (Brandenburg), Miro (Karlsruhe) und Bayernoil (Vohburg), teilte das Wirtschaftsministerium am Donnerstag mit. Grund für die Verlängerung sei, dass die russischen Eigentümer erklärt hätten, sie wollten in der verlängerten Laufzeit ihre Anteile veräußern. »Ein Verkauf wäre der rechtssicherste und damit auch schnellste Weg, um Investitionen in die Raffinerien zu ermöglichen«, so das Ministerium. Rosneft vereine rund zwölf Prozent der deutschen Erdölverarbeitungskapazität auf sich. Es sei damit eines der größten Erdöl verarbeitenden Unternehmen in der BRD. (Reuters/jW)