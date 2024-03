Linke fordert Hilfen für Solarindustrie

Berlin. Linke-Politiker verlangen von der Ampel mehr Unterstützung für die deutsche Solarindustrie. »Bringen Sie massive öffentliche Ausschreibungen für den Kauf von Solarmodulen auf den Weg«, heißt es in einem Brief, der an die Bundesregierung adressiert ist. Unterschrieben wurde der Brief unter anderem von der EU-Abgeordneten Cornelia Ernst, dem Bundestagsabgeordneten Ralph Lenkert und den Landesvorsitzenden der Linken aus Sachsen und Sachsen-Anhalt, wie Ernst am Mittwoch mitteilte. Die Politiker warnen, dass vor allem ostdeutsche Standorte und Zulieferer von möglichen Schließungen bedroht seien, was schwerwiegende Folgen für das politische Klima in Ostdeutschland haben könnte. (dpa/jW)