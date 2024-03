Post will Nachtflüge für Brieftransporte stoppen

Bonn. Die Deutsche Post DHL Group will mit Blick auf die im Entwurf für das neue Postgesetz vorgesehenen längeren Brieflaufzeiten bald auf Brieftransportflüge verzichten. »Längere Laufzeiten machen Nachtflüge nicht mehr erforderlich«, sagte DHL-Chef Tobias Meyer am Mittwoch. Der Konzern werde die Flüge voraussichtlich im Laufe des Jahres einstellen können. Das Bundeskabinett hatte Pläne für ein neues Postgesetz auf den Weg gebracht, die dem Konzern unter anderem längere Fristen in der Zustellung von Briefen erlauben. (Reuters/jW)