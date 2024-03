Rheinland-Pfalz: Rechte Kriminalität nimmt zu

Mainz. Bei der rechten Kriminalität haben die Behörden in Rheinland-Pfalz zuletzt einen deutlichen Zuwachs beobachtet. 2023 gab es 1.245 Taten – ein Plus von 68 Prozent im Jahresvergleich, wie das Innenministerium am Mittwoch in Mainz mitteilte. Zugleich war es der höchste Stand seit Einführung der Statistik zu politisch motivierter Kriminalität. 2022 hatte es in diesem Bereich 740 Taten gegeben. Schwerpunkt waren Propagandadelikte, beispielsweise das Verwenden von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen. Mit 69 Taten blieben Gewaltdelikte auf einem hohen Niveau. (AFP/jW)