200 Milliarden Aktienkapital für Rente

Berlin. Die Regierung will die Rente langfristig auf dem Kapitalmarkt absichern – und so Beitragszahler und Bundeshaushalt entlasten. Bis Mitte der 2030er Jahre soll ein Kapitalstock von etwa 200 Milliarden Euro geschaffen werden, wie dpa am Montag aus Regierungskreisen erfuhr. Aus den Erträgen sollen dann jährlich durchschnittlich zehn Milliarden Euro als Zuschuss an die gesetzliche Rentenversicherung fließen. (dpa/jW)