Faeser: Prüfung von Drittstaatenregelung

Berlin. Innenministerin Nancy Faeser (SPD) kündigte im Gespräch mit der Welt am Sonntag die Prüfung einer möglichen Drittstaatenregelung an, wonach der Status von Asylsuchenden in Staaten geprüft wird, in die sie zur Bearbeitung ihrer Fälle gebracht werden. Außerdem soll das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) personell aufgestockt werden: Faeser kündigte 1.160 zusätzliche Stellen zur zügigeren Bearbeitung von Asylbewerbungen an. »Wir tun viel dafür, die Asylverfahren zu beschleunigen und zu digitalisieren«, sagte sie dazu. »Dafür nehmen wir jetzt noch einmal 300 Millionen Euro zusätzlich in die Hand.« (AFP/jW)