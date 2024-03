DDR-Politiker Helmut Koch verstorben

Eberswalde. Der frühere Vizeminister für Landwirtschaft der DDR, Helmut Koch, ist tot. Er starb am 29. Januar im Alter von 101 Jahren nach schwerer Krankheit und wurde im brandenburgischen Eberswalde beigesetzt, wie die Märkische Oderzeitung am Freitag berichtete. Der in Gera geborene Wirtschaftspolitiker war zuletzt bis zu seiner Pensionierung im Jahr 1987 Aufbau- und Generaldirektor des VEB Schlacht- und Verarbeitungskombinats Eberswalde/Britz. Nach dem Anschluss der DDR engagierte er sich bis 2015 kommunalpolitisch für die PDS/Die Linke.

Den Zweiten Weltkrieg hatte Koch als Wehrmachtssoldat erlebt, unter anderem während der Belagerung von Leningrad. Das lehrte ihn »Wettrüsten und Krieg zu hassen«, wie er im Gespräch mit junge Welt berichtete. (jW)