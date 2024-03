SRW Metalfloat: Längster Streik in Geschichte der BRD

Leipzig. Es ist der bisher längste Arbeitskampf in der Geschichte der BRD. Freitag war der 115. Streiktag der Beschäftigten beim Schrott- und Recyclingunternehmen SRW Metalfloat im Leipziger Land. Bis dato dauerte der längste Ausstand in der Geschichte der BRD 114 Tage. Er begann im Oktober 1956, als Metallarbeiter für einen Tarifvertrag und die Lohnfortzahlung im Krankheitsfall in den Ausstand gingen. Auch in der Auseinandersetzung mit SRW Metalfloat geht es um die Tarifierung der Arbeitsbedingungen, höhere Löhne und eine Reduzierung der Wochenarbeitszeit. Die Beschäftigten bei SRW Metalfloat verdienen knapp über Mindestlohn, im Schnitt im Monat rund 600 Euro weniger als Kollegen in vergleichbaren Betrieben der Schrott- und Recyclingbranche. Die Muttergesellschaft Scholz Recycling GmbH verweigert Gespräche. (jW)