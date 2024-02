Dutzende Tote nach Angriffen in Burkina Faso

Ouagadougou. Bei zwei Anschlägen auf Gläubige in Burkina Faso sind mehrere Dutzend Menschen getötet worden. In Natiaboani im Osten des Landes eröffneten Bewaffnete am Sonntag das Feuer auf Muslime in einer Moschee, wie AFP am Montag aus Sicherheitskreisen erfuhr. Ebenfalls am Sonntag wurden im Norden des Landes mindestens 15 Menschen bei einem Angriff in einer katholischen Kirche getötet. (AFP/jW)