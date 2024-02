US-Soldat verbrennt sich vor israelischer Botschaft

Washington. Am Sonntag (Ortszeit) hat sich ein US-Soldat vor der israelischen Botschaft in Washington, D. C., selbst angezündet. »Ich werde einen extremen Akt des Protests begehen«, kündigte Aaron Bushnell im Onlinevideo zu seiner Tat an, »doch im Vergleich zu dem, was die Menschen in Palästina durch die Hand ihrer Kolonisatoren erlitten haben, ist es überhaupt nicht extrem«. Bevor sich der Luftwaffensoldat mit Benzin übergoss und in Flammen setzte, erklärte er: »Ich werde nicht länger am Völkermord beteiligt sein.« Ersthelfer schritten ein, um ihn zu löschen, doch Bushnell erlag im Krankenhaus wenig später seinen Verletzungen. (jW)