Palästinensischer Premier reicht Rücktritt ein

Ramallah. Der Ministerpräsident der Palästinensischen Autonomiegebiete, Mohammed Schtaje, hat seinen Rücktritt eingereicht. Während einer Kabinettssitzung sagte Schtaje am Montag in Ramallah, Grund für den Schritt seien die jüngsten Entwicklungen in der Region, einschließlich des Gazakriegs. Der Rücktritt sei auf Wunsch des palästinensischen Präsidenten Mahmud Abbas erfolgt, auf den arabische Länder der Region und die USA entsprechenden Druck ausgeübt haben sollen, hieß es zuvor im Fernsehsender Watan TV unter Berufung auf Regierungsbeamte. Der Politiker wird demnach weiterhin als Chef einer kommissarischen Regierung amtieren. (dpa/jW)