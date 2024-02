Lettland: Importstopp für Getreide aus Russland und Belarus

Alexey Malgavko/Reuters

Riga. Lettland hat einen Importstopp für Getreide und andere Agrar- und Futtermittelerzeugnisse aus Russland und Belarus beschlossen. Das Parlament in Riga stimmte am Donnerstag für ein Einfuhrverbot derartiger Waren aus den beiden Nachbarländern, die auch aus Drittstaaten künftig nicht mehr zum Verbleib in den baltischen EU- und NATO-Staat eingeführt dürfen. Der Transit über Lettland soll weiterhin möglich sein. Die Regelung soll zunächst bis zum 1. Juli 2025 gelten. Sie muss noch vom Staatspräsidenten gebilligt werden.

Nach Inkrafttreten des Verbots muss die Regierung binnen zwei Wochen eine Liste mit den Agrar- und Futtermittelprodukten vorlegen, die nicht mehr aus Russland und Belarus nach Lettland importiert werden dürfen. Auch müsse sie bis zum 1. März 2025 einen Bericht über die Auswirkungen des Importstopps auf die lettische Volkswirtschaft vorlegen, hieß es in der Parlamentsmitteilung. Daten des Landwirtschaftsministeriums zufolge beliefen sich die Importe landwirtschaftlicher Produkte aus Russland nach Lettland in den ersten zehn Monaten des Vorjahres auf 280 Millionen Euro. (dpa/jW)