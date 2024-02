Milizen verlassen libysche Hauptstadt

Tripolis. Die Milizen, die die libysche Hauptstadt seit mehr als einem Jahrzehnt kontrollieren, haben sich bereit erklärt, die Stadt zu verlassen. Dies erklärte Innenminister Imad Trabelsi von der teils international anerkannten Übergangsregierung laut Africanews am Mittwoch. Die Milizen würden von nun an »in ihren Hauptquartieren bleiben« und »nur in Ausnahmefällen« eingesetzt werden. Später würden andere Städte folgen, und es werde »keine Kontrollpunkte und keine bewaffneten Gruppen« mehr auf den Straßen geben. Die Vereinbarung sieht vor, dass mindestens fünf bewaffnete Gruppen Tripolis bis zum Ende des islamischen Fastenmonats Ramadan am 9. April verlassen. (jW)