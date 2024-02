Mindestlohnzuwachs im EU-Vergleich gering

Düsseldorf. Die 22 EU-Staaten mit einem allgemeinen Mindestlohn erhöhten diesen vor dem Hintergrund hoher Inflationsraten zum Jahreswechsel im Mittel um 9,7 Prozent. In Deutschland fiel die Anhebung mit einem nominalen Plus von 3,4 Prozent auf 12,41 Euro deutlich kleiner aus, wie die Hans-Böckler-Stiftung am Donnerstag mitteilte. Forscher kritisieren, dass die zuständige Mindestlohnkommission von der EU vorgeschriebene Kriterien nicht umsetzt. Ein »angemessener« Mindestlohn betrage demnach mindestens 60 Prozent des Medianlohns im jeweiligen Land oder 50 Prozent des Durchschnittslohns. Der Mindestlohn in Deutschland liege erheblich darunter. (AFP/jW)