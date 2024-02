US-Delegation besucht Taiwan

Taipeh. Mit einer Warnung an China hat eine Delegation von US-Abgeordneten am Donnerstag einen dreitägigen Besuch in Taiwan begonnen. Man wolle die Botschaft senden, »wenn Xi Jinping und die Kommunistische Partei Chinas jemals die unglaublich dumme Entscheidung treffen sollten, eine Invasion Taiwans zu wagen, diese Bemühungen scheitern würden«, sagte Delegationsleiter Mike Gallagher. Die Regierung Taiwans bedankte sich am Donnerstag beim Pentagon für die jüngste bewilligte Waffenlieferung im Wert von 75 Millionen US-Dollar. Die USA sollten aufhören, »falsche Signale an die Unabhängigkeitskräfte Taiwans zu senden«, kommentierte eine Sprecherin des Außenministeriums in Beijing am Donnerstag den Besuch. (dpa/jW)