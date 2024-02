Immobilienlobby fehlen 830.000 Wohnungen

Berlin. Der Zentrale Immobilien Auschuss warnt in seinem Frühjahrsgutachten zur Immobilienwirtschaft vor einem »sozialen Debakel«. Laut dem Report, den die Lobbyorganisation am Dienstag veröffentlichte, wird die Bundesregierung ihr Wohnungsbauziel noch deutlicher verfehlen, als Fertigstellungs- und Genehmigungszahlen bislang zeigten. Demnach dürften die Fertigstellungen bis auf 150.000 Wohnungen pro Jahr sinken. Der Wohnungsbau zehre noch von Projekten, die vor den Zinserhöhungen begonnen wurden. Aktuell fehlten in der BRD mehr als 600.000 Wohnungen, die Zahl dürfte bis Jahresende auf 720.000, bis 2027 auf 830.000 steigen. (Reuters/jW)