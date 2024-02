Plattdüütsch Narichten

Stefan Arend/IMAGO Kurzer Prozess: Bratwurst in Bayern

»De Klock is halvig teihn«, schrieb der Norddeutsche Rundfunk am 5. Februar in einer Pressemitteilung. »Mit düsse Wöör fangt morgens de Narichten bi NDR 90,3 an. Dat, wat aktuell in Hamborg un op’e Welt passeren deit, is nu al siet 30 Johr bi den Hamborger Stadtsender vun’n Noorddüütschen Rundfunk op Platt to hören.« Anlass für dieses Statement in Küstenwelsch war, dass seit nunmehr 30 Jahren beim Hamburger Stadtsender NDR 90,3 morgens um halb zehn plattdeutsche Nachrichten zu hören sind: Happy Birthday, Fischkopp! Die Sendeanstalt sieht die Pflege der niederdeutschen Sprache, die hierzulande etwa zwei Millionen Menschen beherrschen, als Kulturauftrag an, der auch auf anderen Programmplätzen erfüllt werde, etwa in »Platt Schnack Mucke«. Das ist eine Musiktalkshow, die der Schauspieler Yared Dibaba moderiert, der vor bald 55 Jahren in Äthiopien geboren wurde und als Siebenjähriger im Oldenburger Land Platt gelernt hat. Niederdeutsche Hörspiele produziert übrigens regelmäßig Radio Bremen; sie laufen in der Regel am Sonntag nach den 18-Uhr-Nachrichten auf Bremen 2.

Der Mecklenburger Dichter Uwe Johnson ist vor 40 Jahren verstorben, nach amtlicher Festlegung am 23. bzw. 24. Februar 1984 in seinem Haus an der englischen Küste bei Kent. Alexa Hennings hat im Feature »Das Uwe-Johnson-Puzzle« versucht, in dessen norddeutscher Heimat »des Dichters habhaft zu werden« (Di., 20.30 Uhr, NDR Kultur). Das Gespenst der Viertagewoche geht um in deutschen Unternehmen, und das immer öfter gerufen von den Personalchefs! In der »Agenda« klären Gäste und Zuhörer, »Wie Unternehmen mit neuen Arbeitszeitmodellen experimentieren« (Mi., 10.08 Uhr, DLF). Aus »Rashomon«, einem Klassiker der japanischen Literatur von Akutagawa Ryūnosuke, liest Claudius von Stolzmann in den »Radiogeschichten« (Do., 11.05 Uhr, Ö 1).

Das »Bayerische Feuilleton« macht kurzen Prozess, verhandelt wird gegen eine neuerdings übel beleumundete Kreatur: »Bratwurst vor Gericht!« (BR 2024, Sa., 8.05 Uhr und So., 20.05 Uhr, Bayern 2). »Das beste Originalhörspiel des Jahres« wird auf einer Gala am Freitag abend vom Österreichischen Rundfunk gewählt, ausgestrahlt wird das prämierte Stück am Sonnabend nachmittag (14 Uhr, Ö 1). Etwa zur gleichen Zeit verhaftet Leonhard Koppelmann zwei historische Hörspieladaptionen aus der Sophokles-Tragödie für eine Gegenüberstellung: »Antigone« von Jean Anouilh (HR 1955) und das »Antigone-Modell« von Bertolt Brecht (HR 1959, Sa., 14.04 Uhr, HR 2 Kultur). Für einen italienischen Opernabend bietet die Mailänder Scala eine Aufführung von Giuseppe Verdis »Simon Boccanegra« an, die am 1. Februar aufgezeichnet worden ist (Sa., 19.05 Uhr, DLF Kultur).

Sechs verschleppte Vietnamesen tauchen in einem sächsischen Dorf auf und stören die Routine der örtlichen Polizei im Hörspiel »Böhmische Wälder« von Ulrich Land (WDR 2013, So., 17.04 Uhr, WDR 5). In »Cheap Dreams« bemüht Tino Kühn ein topmodisches Sujet von der Stange: Junge Podcasterin recherchiert hinter den Kulissen eines schattenhaften Unternehmens; erster von zwei Teilen (SWR 2024, Ursendung, So., 18.20 Uhr, SWR 2). Eine ganz andere Karriere hat Elisabeth Frommerin im frühen 18. Jahrhundert eingeschlagen. Sie war weniger fromm als vielmehr eine Sackgreiferin und Beutelschneiderin und als solche erfolgreicher als ihre vier Ehemänner, von denen drei auf dem Richtplatz von ihr geschieden wurden. Carolin Hoos erzählt ihre Geschichte in »Die Alte Lisel und ihre Gaunerbande« (Mo., 8.30 Uhr, SWR 2).