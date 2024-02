Zwölf Tote nach Schießerei in Mexiko

Mexiko-Stadt. Bei Zusammenstößen mit dem Militär sind im mexikanischen Bundesstaat Tamaulipas zwölf Bewaffnete getötet worden. Der Schusswechsel ereignete sich bei einer Patrouille der Soldaten in der Gemeinde Miguel Alemán unmittelbar an der Grenze zu den USA, wie die Behörden des Bundesstaates am Montag mitteilten. Demnach seien die Einsatzkräfte von »bewaffneten Zivilisten« angegriffen worden, die sich im Busch versteckt hielten. Bei den zwölf Getöteten handelt es sich mutmaßlich um Mitglieder eines Drogenkartells. (AFP/jW)