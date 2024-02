Bundeswehr-Übung »Quadriga« begonnen

Emden. Für das militärische NATO-Großmanöver »Steadfast Defender« hat die Bundeswehr zum Auftakt der Übung »Quadriga« Fahrzeuge und Material im Seehafen von Emden an der niedersächsischen Nordseeküste verladen. Soldaten manövrierten am Freitag rund 100 Fahrzeuge sowie Ausrüstung der Gebirgsjägerbrigade 23 aus dem bayrischen Bad Reichenhall auf ein Transportschiff. Das Material ist bestimmt für eine Teilübung im Norden Norwegens. Dort üben die Gebirgsjäger laut der Bundeswehr den Kampf unter extremen Wetterbedingen an der NATO-Nordflanke. »Steadfast Defender« soll rund vier Monate dauern. (dpa/jW)