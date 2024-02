Argentinien: 250 Prozent Inflation im Januar

Buenos Aires. Die Jahresinflation in Argentinien hat im Januar die Marke von 250 Prozent gerissen. Wie die argentinische Statistikbehörde am Mittwoch mitteilte, lagen die Verbraucherpreise 254,2 Prozent über dem Niveau des Vorjahres. Im Monatsvergleich nahm die Teuerung um 20,6 Prozent zu, ein leichter Rückgang gegenüber den 25,5 Prozent von Dezember. Der argentinische Präsident Javier Milei sah sich am Mittwoch abend (Ortszeit) in der Umsetzung seiner »Schocktherapie« bestätigt und erklärte, die Wirtschaft sähe ohne diese noch schlechter aus. Das Abgeordnetenhaus hatte in der vergangenen Woche drastische Sozialkürzungsvorhaben zurück an die Ausschüsse verwiesen. (AFP/jW)