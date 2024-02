Frankreich vor Bahnstreik am Wochenende

Paris. Am Wochenende droht in Frankreich ein Bahnstreik, der sich auch auf den Verkehr nach Deutschland auswirken könnte. Gewerkschafter Fabien Villedieu von Sud-Rail sagte am Dienstag, nach einem Treffen mit den Chefs des staatlichen Bahnkonzerns SNCF sehe er nicht, wie der Streik noch verhindert werden könne. Neben der Sud-Rail hält auch die Gewerkschaft CGT am angekündigten Streik der Schaffner fest. Mit einer monatlichen Bruttolohnerhöhung von 150 bis 200 Euro könne der Streik verhindert werden, doch das sei nicht gewollt, so Villedieu im Sender BFM TV. Die Deutsche Bahn kündigte bereits an, dass mehrere TGV zwischen Paris und Frankfurt, München oder Stuttgart am Freitag entfallen würden. (AFP/jW)