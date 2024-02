Habeck wirbt für Rosneft-Enteignung

Warschau. Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) hat bei einem Besuch in Warschau am Dienstag angedeutet, dass Polen mehr Rohöl über den Hafen Gdansk an die PCK-Raffinerie im brandenburgischen Schwedt liefern würde, sobald deren russischer Mehrheitseigner Rosneft rausgedrängt worden wäre. Die Versorgung des Betiebs würde sich in diesem Fall »vermutlich verbessern«, so Habeck. Rosneft hält 54 Prozent an der Raffinerie. Die Anteile wurden unter Treuhänderschaft gestellt. Eine Entscheidung über die Enteignung wird Anfang März erwartet. Der russische Staatskonzern will sich mit juristischen Mitteln dagegen wehren. (dpa/jW)